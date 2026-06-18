Las empresas de componentes para el calzado urgen un plan de acción industrial urgente ante el deterioro del sector del calzado

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y la Marroquinería (AEC) ha alertado este jueves de que el sector se encuentra, dice, “en una situación límite” porque se está acelerando “la pérdida de empresas y empleo”, cayendo “la actividad industrial” y aumentando “la presión exterior”.

La Patronal del sector de componentes para el calzado ha reclamado el impulso de “políticas industriales sólidas, medidas inmediatas y un plan de acción sectorial coordinado para preservar el tejido industrial tradicional y mantener la competitividad de una cadena de valor estratégica para España”.

Los empresarios del sector insisten en que está en juego todo el sector económico porque, incide, cuando se pierde una fábrica, se resiente toda la cadena de valor, desde los componentes a la maquinaria, pasando por los materiales, el diseño, los servicios técnicos y la logística o el talento.

Los empresarios señalan que ·el daño puede ser estructural y difícilmente reversible en 2026 y 2027.

La AEC asegura que el sector “atraviesa una fase crítica de ajuste y reconversión, marcada por una demanda irregular, la presión insostenible de los costes (materias primas, energía, mano de obra, financiación y logística), la falta de relevo generacional y una pérdida de competitividad sin precedentes en un entorno global cada vez más exigente y descontrolado”.

La Patronal del sector de componentes para el calzado pide a las administraciones públicas “medidas inmediatas” para “frenar” el cierre de empresas y, con ello, la destrucción de empleo; una “flexibilización laboral que facilite la contratación y evite pérdidas de puestos de trabajo en fases de caída de la demanda”; así como medidas inmediatas para reducir el absentismo laboral”.

Además, entre otros aspectos, urgen “apoyo específico a micropymes y pymes” para favorecer su “liquidez, financiación e incentivos a la inversión productiva” y el impulso de un proceso de “reindustrialización y refuerzo de la fabricación en España, con programas orientados a la productividad y a impulsar la capacidad exportadora de las empresas”.

El “alivio de las cargas administrativas, fiscales y regulatorias” en el sector; la “revisión de instrumentos comerciales para responder a la presión de las importaciones procedentes de Asia, con mayores medidas arancelarias y de control”; y “un mayor impulso y apoyo a las ferias del sector nacionales de carácter internacional”, son otras de las peticiones del sector.

Un total de 195 empresas cierran el pasado año

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado se ha destacado que el tejido empresarial nacional del sector cuenta con cerca de un millar de empresas que dan trabajo a más de 19.000 personas de forma directa e indirecta.

Asimismo, la entidad ha desvelado que el pasado año cerraron sus puertas 195 empresas del sector en el conjunto del país, de las que el 37 % eran de la Comunitat Valenciana.