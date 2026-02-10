Empresas de componentes para el calzado de Elche, Crevillent, Petrer, Elda y Villena participan en Lineapelle Milán

Un total de veintinueve empresas de componentes para el calzado de afincadas en municipios de las tres comarcas del Vinalopó van a participar esta semana en la feria Lineapelle Milán.

El certamen comienza este miércoles y se prolongará hasta el viernes.

En el mismo van a estar presentes con expositor trece empresas del sector auxiliar del calzado de Elche, siete de Petrer, cuatro de Elda e idéntica cifra de Crevillent, así como una de Villena.

Todas llevan a la feria italiana las colecciones primavera-verano 2027 del sector auxiliar del calzado.

Lineapelle Milán es el escaparte ferial más importante a nivel mundial y referente en el mercado de los componentes, pieles y accesorios para el calzado, la marroquinería y la tapicería.

La participación española en el certamen cuenta también con expositores de empresas de Alicante, Barcelona, La Rioja y Zaragoza.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) coordina la participación española que se desarrolla bajo el paraguas Footwear Components From Spain.

Según datos de la organización del certamen italiano se va a contar con la participación de 848 expositores procedente de más de una treintena de países.

En la pasada edición de septiembre 2025, Lineapelle recibió alrededor de 21.500 visitantes de los sectores del calzado, marroquinería, confección, mobiliario, diseño y automoción. Siendo el 59% de Italia y el 41% extranjeros procedentes de 109 países.

Después Futurmoda

Tras la celebración de Lineapelle Milán, el sector dirigirá sus miradas a Elche con motivo de la celebración los días 4 y 5 de marzo de Futurmoda, que tendrá lugar en Fira Alacant.