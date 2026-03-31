La empresa municipal Pimesa ejecuta en 2005 inversiones por valor de 5,1 millones de euros

La empresa municipal Pimesa de Elche ha cerrado el ejercicio del año 2025 con una inversión de 5’1 millones, ejecutando actuaciones en los barrios Porfirio Pascual y San Antón, así como el impulso del Mercado Central o el proyecto de centro sociocultural de Torrellano.

La empresa municipal adscrita al Ayuntamiento de Elche ha cerrado el ejercicio económico del pasado año con una cifra de negocios de 10’4 millones de euros y un beneficio neto de 863.000 euros, lo que supone el doble que el ejercicio anterior.

Además, cuenta con activos por valor de 70’5 millones de euros, un patrimonio neto de 55’1 millones y un capital social de 26’4 millones.

Así lo ha explicado este martes Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, que ha avanzado que el último Consejo de Administración de Pimesa ha adjudicado de manera definitiva la construcción de 240 viviendas de protección pública dentro del plan ‘Casa fácil’.

Además, se ha dado luz verde al ajuste del proyecto del Mercado Central, que incrementa su inversión en 3’15 millones de euros. De esta forma, el presupuesto pasa de 7’3 a 10’4 millones de euros y una ampliación del plazo de ejecución en 4 meses, con el objetivo de finalizar las obras en diciembre de este año.

La modificación responde a problemas estructurales detectados durante la obra y refuerzos en la cimentación, pilares y fachadas por un deterioro mayor del previsto.

El concejal Francisco Soler ha explicado que la modificación abordada en torno a la rehabilitación del Mercado Central responde a problemas estructurales detectados durante la obra y refuerzos en la cimentación, pilares y fachadas por un deterioro mayor del previsto. Ha añadido que se incorporan mejoras clave como la climatización completa del edificio con sistemas de ventilación y eficiencia energética, la adaptación funcional real como mercado cerrado y la actuación sobre los baños árabes para su puesta en valor y apertura al público.