El CD Eldense vestirá de negro en Las Palmas como señal de luto por Jesús de Miguel

Partido especial el que se vivirá este domingo en tierras canarias entre la UD Las Palmas y el CD Eldense. En todos los encuentros se rendirá homenaje a Jesús de Miguel, pero en el duelo del cuadro azulgrana habrá varios gestos simbólicos tras una semana muy dura después de conocer el fallecimiento del jugador del CD Tenerife.

El Eldense ha recibido autorización de la Liga para vestir su camiseta negra en señal de luto por el trágico desenlace. Se une a la iniciativa de Las Palmas, que lucirá una equipación con los colores del CD Tenerife, blanco y azul.

La AFE pidió el aplazamiento de la jornada en Segunda División, pero no ha sido aceptado. No se jugarán los partidos de Tenerife y Andorra. Tampoco el del Castellón, por el pasado de Jesús de Miguel en el equipo albinegro. El resto se disputará con distintas acciones para rendirle homenaje.