El CD Eldense tropieza con la misma piedra

El CD Eldense vive en su particular 'Día de la Marmota' en este inicio de curso. En Burgos, en El Plantío, el equipo azulgrana cayó a pesar de realizar un buen encuentro y ser superior a su rival. Una vez más, la falta de acierto y los errores en área propia condenaron al cuadro dirigido por Javi Calleja.

El Deportivo ha caído a puestos de descenso tras enlazar dos derrotas consecutivas ante Eibar y Burgos. Dos encuentros en los que ha merecido más por fútbol, pero en los que ha tropezado con la misma piedra. La falta de gol es preocupante, con cuatro dianas en siete partidos. Es el conjunto menos goleador de la categoría junto al Albacete, colista de Segunda División.

Los problemas en ataque se le acumulan al equipo de Elda. Ante el Burgos jugó sin '9' ante las bajas. Nieto entró en el segundo acto y Roberto López actuó de delantero en El Plantío. Rastrojo fue el más activo del Deportivo. Generó varias oportunidades en el primer acto y fue sustituido en el segundo período.

Calleja echa en falta a Pau Cabanes y Mariano Carmona. El delantero cedido por el Córdoba fue una de las sensaciones del inicio de Liga, pero los problemas físicos le han lastrado. El portugués Dinis Rodrigues, por su parte, aún no ha debutado. Ha llamado la atención que se quedase sin minutos en los dos últimos encuentros.

El Eldense se agarra al Nuevo Pepico Amat. Los dos próximos encuentros son en casa, ante Oviedo y Córdoba. Es una gran oportunidad para lograr el primer triunfo del curso como local. El calendario no está siendo fácil y prueba de ello es que el Deportivo se ha medido a cuatro de los seis primeros clasificados.

Los de Javi Calleja quieren que las buenas sensaciones se traduzcan en puntos. En el Eldense son conscientes de que Segunda División no espera a nadie. El técnico madrileño también buscará en el Nuevo Pepico Amat su primera victoria como entrenador del Deportivo.