El Eldense quiere llenar el Nuevo Pepico Amat ante el Murcia... con Claudio Barragán en el banquillo

Claudio Barragán dirigirá al Eldense este domingo ante el Murcia tras la destitución de Javi Cabello y el apretado calendario que tiene el conjunto azulgrana, con tres partidos en solo seis días, juega a favor de su continuidad una semana más. En el Nuevo Pepico Amat se evalúan distintos perfiles de técnicos, pero ya no se descarta que el preparador de Manises se quede en el primer equipo si los resultados acompañan.

A Barragán se le ve como un motivador que puede sacar rendimiento inmediato a la plantilla y desde la entidad de Elda valoran positivamente su papel en el filial. Llegó en marzo con el segundo equipo al borde del precipicio y consiguió la salvación incluso con alguna jornada de antelación.

El Eldense va a jugar tres partidos en seis días. En Liga se medirá a Murcia y Algeciras como local, mientras que en Copa del Rey viajará hasta tierras andaluzas para enfrentarse al Real Jaén. Por tanto, habrá poco margen de maniobra la próxima semana. Barragán podría tener hasta tres encuentros para intentar convencer a la dirección deportiva y a la propiedad.

Aún así, en el Eldense no se quieren precipitar con la decisión. Barragán lleva años fuera de la 'rueda' del fútbol de Segunda División y Primera RFEF, pero cuenta con un amplio bagaje en la extinta Segunda División B. Su última etapa, en la 20-21, con el Recreativo de Huelva.

En los últimos años ha desestimado alguna propuesta para entrenar en Primera y Segunda RFEF, por lo que también habría que ver la postura del valenciano si el Eldense apuesta definitivamente por él para el primer equipo. Puede ser uno de los últimos trenes para 'reengancharse' al mercado.

Con la incertidumbre existente en torno al banquillo, el Eldense intentará llenar el Nuevo Pepico Amat para reencontrarse con el triunfo ante un Murcia en horas bajas. Por ello, se ha lanzado una promoción 3x1 para abonados. Podrán retirar tres localidades en Tribuna por 35 euros, mientras que el precio de las tres entradas en General será de 25 euros.

Por otro lado, a pesar del delicado momento que atraviesa el Murcia, también se espera una gran respuesta de la parroquia pimentonera. El Eldense ha enviado 770 entradas al Enrique Roca a un precio de 25 euros. Por cierto, ese precio ha causado revuelo entre la afición del Murcia.