El Eldense espera esta semana a Julien Yanda

El CD Eldense espera la incorporación de Julien Yanda esta semana a su pretemporada. El lateral izquierdo de 18 años, perteneciente al Bayern de Múnich, aterrizará cedido en el Nuevo Pepico Amat. El préstamo es simple y competirá por la titularidad con David Ruiz, por lo que el carril zurdo de la zaga se da por cerrado.

Yanda ha contado con propuestas en la Serie B de Italia y en Bundesliga 2. Sin embargo, tanto el Bayern como el jugador han entendido que la Segunda División de España es lo mejor para su futuro. El Bayern quiere de vuelta al lateral el próximo curso, por lo que no se plantea ni un traspaso ni una opción de compra.

En Alemania aseguran que Julien Yanda es un jugador con proyección, que también puede actuar como extremos en algunas circunstancias. Es un perfil de lateral ofensivo y se le considera una 'joya' de la cantera bávara. En el Bayern ha jugado con el filial, en la cuarta categoría del fútbol germano.