El CD Eldense, un equipo de rachas

El CD Eldense no encuentra el equilibrio con Javi Calleja en su banquillo. Desde la llegada del preparador madrileño, el cuadro azulgrana no ha empatado ningún partido y se ha convertido en un equipo de rachas. Ahora está inmerso en una dinámica negativa de resultados, con tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, antes de que comenzase la mala racha en Albacete, el Deportivo también enlazó tres triunfos. Ante Oviedo, Córdoba y Valladolid. Ese buen momento de la primera quincena de octubre hizo incluso soñar con una salvación holgada, aunque las últimas jornadas han frenado la euforia.

Frente a la UD Las Palmas es cierto que la actuación arbitral pudo perjudicar a los de Calleja con un riguroso gol anulado a Jesús Clemente. Además, el colegiado cargó de cartulinas al cuadro azulgrana. Algo que molestó al preparador del Deportivo y condicionó el partido en el segundo acto.

Más allá de la polémica, la sensación es que el Eldense apenas generó peligro sobre la meta de Las Palmas. Fue un partido sobrio en defensa hasta el tiempo de prolongación, pero en ataque fue estéril. La situación sigue siendo relativamente 'cómoda' en la tabla, con cierto margen sobre el descenso.

El choque de este domingo ante el Sabadell, en el Nuevo Pepico Amat, se prevé fundamental. Ninguno atraviesa un buen momento y son dos recién ascendidos llamados a sufrir para conseguir la salvación. Los catalanes, a pesar de enlazar cuatro jornadas sin ganar, cuentan con cuatro puntos más que el Deportivo.

Los de Elda quieren darle una alegría a su gente en casa. La ilusión con el proyecto liderado por Leo Messi sigue disparada, pero todo pasa por consolidarse en Segunda División antes de pensar en cotas más altas. El objetivo está claro y la plantilla es consciente de que deberá sobreponerse a momentos difíciles como este.