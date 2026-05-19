El Eldense celebra este martes el ascenso con rúa y fiesta en el Ayuntamiento

El Eldense celebra este martes por la tarde el ascenso a Segunda División. El domingo no se pudo llevar a cabo por las lluvias que cayeron sobre el municipio. Habrá rúa, que partirá en torno a las 19:30 horas desde el Nuevo Pepico Amat. Recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento, donde se ha preparado una gran fiesta.

El itinerario de la rúa es el siguiente: estadio Nuevo Pepico Amat, Av. Doctor Fleming, Av. de Eucaliptos. Av. de la Acacias, Av. Reina Victoria, Gran Avenida hasta Av. de Madrid, Gran Avenida, C/ Padre Manjón, Av. de los Desamparados, Av. Alfonso XIII, Cr. Circunvalación, Av. Novo Hamburgo, Paseo de Mora, Av. de la libertad, C/ Santa Bárbara, Rotonda de las Fallas, C/ Jardines hasta la puerta del Teatro Castelar.

Los jugadores llegarán andando al Ayuntamiento de Elda, atravesando la Calle Nueva, Colón y la Plaza de la Constitución. Se espera que miles de eldenses reciban al cuadro de Claudio Barragán tras la consecución del ascenso.

En el Ayuntamiento se ha preparado una gran fiesta, que contará con el speaker del club Aitor Belda. El Eldense será recibido por el alcalde Rubén Alfaro y la corporación municipal. La presidenta Carolina Holguín firmará en el libro de honor y los capitanes se dirigirán a los aficionados desde el balcón del Ayuntamiento.