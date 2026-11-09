El CD Eldense busca recuperar sensaciones ante Las Palmas

El CD Eldense quiere reaccionar tras las dos derrotas consecutivas ante Albacete y Granada que han frenado su buena racha. El partido, previsto para el domingo, fue aplazado por la alerta meteorológico en la isla y se disputará este lunes desde las 20:30 horas. La UD Las Palmas necesita mejorar sus resultados en casa.

El encuentro servirá como homenaje a Jesús de Miguel. Las Palmas se ha volcado con el CD Tenerife en su semana más difícil y ante el Eldense lucirá una equipación especial con los colores azul y blanco, los del cuadro tinerfeño. El Deportivo, por su parte, vestirá de negro en señal de luto.

En lo deportivo, Javi Calleja recupera efectivos. Entre ellos a David Ruiz. Parece poco probable que vuelva directamente al once, pero es una alternativa más para el preparador madrileño. El Eldense seguirá pase lo que pase fuera de la zona de descenso, pero quiere puntuar para recuperar sensaciones.

La gran novedad podría estar en la punta de ataque, donde Mariano Carmona apunta a recuperar su sitio en el once. Las bajas han lastrado al Eldense en las últimas semanas y se ha notado en los resultados. Después de las tres victorias consecutivos que hicieron pensar en grande, llegaron las derrotas ante Albacete y Granada.

El Deportivo es consciente de la calidad del rival, favorito por aspiraciones y por el hecho de jugar como local. Sin embargo, los azulgranas no se achicarán en Las Palmas. La expedición eldense lleva desde el sábado por la noche en la isla. Nada más aterrizar, conocían el aplazamiento del encuentro.

Los de Calleja quieren obtener algo positivo antes de recibir el próximo domingo al CE Sabadell en el Nuevo Pepico Amat. Ese partido, a pesar de que aún esté en marcha la primera vuelta, se presenta clave en la pelea por la permanencia.