Elda proyecta un transporte público en autobús con más frecuencias y conexión directa con el hospital cada 15 minutos

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elda de este mes va a abordar la aprobación del nuevo proyecto de servicio público de transporte urbano en autobús elaborado por el equipo de gobierno que ha sido diseñado con el objetivo de "adaptar la red a las necesidades actuales de la ciudadanía" y que contempla "más frecuencias" y conexión con el hospital de la localidad cada 15 minutos.

Está previsto que la nueva contrata del servicio de transporte público en autobús sea licitada por un periodo de dos años, al tiempo que durante este año se van a mantener las bonificaciones vigentes, incluidas el Bono Joven, el dirigido a familias numerosas, el pensado para personas con discapacidad y para personas mayores.

Una vez que el proyecto reciba luz verde en el pleno, se abrirá un periodo de exposición pública, a la vez que el documento será remitido a la Generalitat para continuar con su tramitación administrativa.

“El nuevo modelo se sustenta en la optimización de los recorridos y la reducción de los tiempos de espera, destacando el refuerzo de las conexiones con el hospital, con una frecuencia de 15 minutos en horas punta, facilitando el acceso a un servicio esencial para pacientes, familiares y profesionales sanitarios sin depender del vehículo privado”, ha explicado Silvia Ibáñez, concejala de Movilidad Sostenible, que también recalcado que “hay un aumento general de frecuencias para reducir los tiempos de espera en el conjunto de la red urbana; la reorganización de rutas para mejorar la conexión entre los barrios, una mayor cobertura territorial y una coordinación directa con la estación de ferrocarril".

La concejala eldense ha concluido que "Invertir en transporte urbano es invertir en calidad de vida; Elda necesita un servicio adaptado al presente y preparado para el futuro, con menos emisiones y más espacio para las personas".