El Elda Prestigio rompe su mala racha en el Esperanza Lag a costa del Atticgo CBM Elche

El Elda Prestigio se llevó el primer derbi del curso en partido oficial ante el Atticgo CBM Elche. Ninguno de los dos equipos llegaba en buen momento tras caer el pasado fin de semana y fue el conjunto de José Ignacio Pradés el que rompió su mala dinámica tras imponerse por 18-23 en el Esperanza Lag.

Las de Elda estuvieron por delante en el marcador casi en todo momento. Malena Valles, con nueve tantos, estuvo imparable. Al conjunto eldense le salió un gran partido y el Atticgo no se sintió cómodo en ningún momento. Lo intentó el equipo de Joaquín Rocamora, pero le faltó acierto en ambas áreas.

El Elda Prestigio pudo dejar visto para sentencia el choque al descanso, pero una gran Nicole Morales lo evitó. La guardameta catalana sigue siendo una de las jugadoras más destacadas del Club Balonmano Elche.

El CBM Elche cae a la décima posición y el Elda Prestigio gana puestos hasta alcanzar el octavo lugar en la tabla. Este sábado llegará otra cita en el Esperanza Lag para las franjiverdes, esta vez ante Rocasa Gran Canaria. Las eldenses recibirán al líder Bera Bera en el Florentino Ibáñez.