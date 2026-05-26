Elda impulsa una marca para unificar las acciones destinadas a impulsar la movilidad sostenible.

El Ayuntamiento de Elda ha creado la marca ‘Elda Movilidad Sostenible’, que se va a convertir en el paraguas institucional bajo el que se van a unificar y potenciar todas las acciones municipales destinadas a lograr desplazamientos más cómodos, inclusivos y respetuosos con el medio ambiente, situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas.

Esa marca va a servir de base para coordinar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a sectores clave de la población como la juventud, los centros educativos, el tejido asociativo y la actividad comercial. La estrategia girará en torno a distintos ítems estratégicos fundamentales, como la movilidad de los peatones y de los ciclistas, la seguridad vial, el transporte público y la sostenibilidad.

La primera acción concreta que se estrena bajo este sello es la campaña ‘Muévete por Elda y Compra’, que es un proyecto desarrollado de forma conjunta por las concejalías de Comercio y de Movilidad que persigue visibilizar la accesibilidad y la gran capacidad de estacionamiento con la que cuenta la localidad para atraer a visitantes tanto de la comarca del Medio Vinalopó como del resto de la provincia.

La imagen de la campaña incorpora un código QR que enlaza directamente a un mapa interactivo con todas las opciones de estacionamiento disponibles en el municipio eldense.