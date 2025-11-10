Elda crea una Brigada Verdes para el mantenimiento de zonas forestales y naturales del municipio

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elda ha creado una Brigada Verde, un equipo especializado en la gestión y mantenimiento de las zonas forestales y naturales del municipio. La iniciativa persigue abordar de manera eficiente las necesidades de conservación, prevención de incendios y mejora de los espacios naturales para el disfrute de la ciudadanía.

Entre las tareas que va a desempeñar esa brigada verde están las de mantenimiento y mejora de senderos, repoblación forestal y conservación de especies autóctonas, prevención de incendios forestales, atención de los huertos municipales, instalación y revisión de riego, entre otras. Además, el personal de esa brigada verde están también la del fomento de la educación medioambiental, promoviendo el conocimiento y el respeto por los espacios verdes entre la población.

“La creación de la Brigada Verde responde a una de las principales demandas de la ciudadanía: el mantenimiento de la ciudad y su entorno”, ha afirmado Cristina Rodríguez, concejala de Medioambiente, que ha considerado que “con la puesta en marcha de ese nuevo servicio nos hacemos cargo de ese requerimiento, muy necesario para nuestros espacios verdes”.

“Esta apuesta va más allá de lo ambiental”, ha añadido la concejala que ha añadido que “es un modelo de servicio público cercano”. “No hablamos solo de regar o podar árboles, sino de cuidar los espacios que nos unen y que definen nuestra calidad de vida”, ha concluido Cristina Martínez.