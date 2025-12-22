Elda constituye su nuevo Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia

El municipio de Elda ha constituido su nuevo Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, que es un es órgano que va a permitir que niños, niñas y jóvenes de la localidad opinen sobre asuntos relacionados con el entorno urbano, la convivencia ciudadana y otros temas de interés local.

Además, los más jóvenes tendrán la oportunidad de participar en la toma de decisiones municipales y proponer mejoras para la ciudad.

El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, cuya creación está recogida en el Plan Municipal de Juventud, va a abordar asuntos como actividades relacionadas con el ocio, la cultura, los deportes y las actividades sociales, entre otras. Además, también organiza asambleas en las que participan representantes de todos los colegios e institutos de la ciudad.

Toda vez que se ha constituido, el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Elda, se organiza en plenos y comisiones en las que participan 35 representantes elegidos desde quinto curso de Primaria a segundo de la ESO, pasando por sexto de Primaria y primero de ESO de todos los colegios e institutos de la ciudad.

Durante el acto de constitución del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, que se ha celebrado recientemente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elda, el alcalde de la localidad Rubén Alfaro ha destacado la importancia de contar con un órgano que permite que los niños y jóvenes de la ciudad tengan un espacio en el que participar, debatir y proponer mejoras para el municipio. Ha agradecido "en especial a todos los niños y niñas que forman parte del nuevo Consejo Local, por su entusiasmo, responsabilidad y compromiso, así como a sus familias, por el apoyo constante y la implicación que hacen posible su participación activa”.

“Sin su colaboración, este proyecto no sería una realidad", ha concluido el alcalde de Elda.