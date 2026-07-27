Elda consolida su posición estratégica en Formación Profesional con 13 familias activas y altos índices de inserción laboral

Un informe del Ayuntamiento de Elda realizado a partir de datos del Ministerio de Educación ha llevado al equipo de gobierno a destacar que la localidad “ha consolidado su posición estratégica en Formación Profesional” con trece familias activas y altos índices de inserción laboral.

Ese informe sitúa a las familias de Administración y Gestión, Sanidad y Servicios Socioculturales, que se ofrecen en centro del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, a la cabeza de la contratación en la Comunitat Valenciana.

Elda cuenta en la actualidad con un abanico formativo compuesto por trece familias profesionales impartidas en sus centros educativos (IES La Melva, IES La Torreta, IES Monastil, IES Valle de Elda y CEE Miguel de Cervantes). La oferta incluye Ciclos Formativos de Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior, Cursos de Especialización y Programas Formativos de Cualificación Básica.

La concejala de Educación, María Gisbert, ha destacado el papel vertebrador de esos estudios de los que ha puesto en valor también que es una vía “directa y eficaz hacia un empleo estable y de calidad”.

Para la edil, “contar con trece familias profesionales enriquece el capital humano” de la localidad y sitúa a los jóvenes que residen en la misma “en una posición de ventaja competitiva en el mercado de trabajo”.

Gisbert ha puesto en valor los datos que ofrece el estudio realizado “avalan que la apuesta por diversificar e impulsar ciclos de sanidad, administración o atención social en centros de nuestra ciudad responde a una demanda real del mercado”. Por ello, ha concluido que el Ayuntamiento eldense va a seguir “trabajando conjuntamente para adecuar las aulas a las nuevas necesidades del sector productivo”.

Liderazgo en las familias con más demanda autonómica

El estudio revela una alineación directa entre la oferta educativa de los institutos eldenses y los sectores de mayor inserción laboral en la Comunitat. A nivel autonómico, la familia de Administración y Gestión -impartida en el IES La Melva y el CEEP Miguel de Cervantes- encabeza la contratación con un 25 % del total de contratos realizados a titulados de FP, habiendo registrado 39.701 personas contratadas a nivel nacional en el último trimestre.

En segundo lugar, se sitúa la familia de Sanidad (impartida en el IES La Melva con especialidades como Prótesis Dental, Dietética, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Farmacia) con un 19 % del total de la contratación autonómica y 31.542 contratados estatales.