Elda promueve un programa con 150 horas de prácticas de alumnos en los mercados municipales

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha un programa de prácticas profesionales en los Mercados Municipales con el objetivo de reforzar su promoción, modernización y garantizar el relevo generacional.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Valle de Elda, concretamente con el alumnado del ciclo formativo de Comercialización de Productos Alimentarios. Permitirá que, durante el presente curso lectivo, estudiantes realicen prácticas formativas en los puestos tanto del Mercado Central de la localidad como del Mercado de San Francisco de Sales.

Seis estudiantes van a participar en la iniciativa, que ofrece un período de prácticas de 150 horas desde el 27 de abril al 30 de junio.

Durante su estancia en los mercados, el alumnado colaborará en tareas clave como la presentación y exposición de productos, la gestión logística y de existencias, la manipulación y conservación de alimentos conforme a la normativa vigente, así como la atención comercial y venta, contribuyendo a mejorar la experiencia de compra y la imagen de los mercados municipales.

“Este programa responde a las conclusiones de distintos estudios y a las propias demandas del sector, que señalan el relevo generacional como uno de los principales retos de futuro del comercio local y concretamente de los mercados municipales”, ha explicado Silvia Ibañez, concejala de Comercio y Mercados en Elda que ha considerado que para afrontar la iniciativa “con garantías, resulta clave facilitar a los nuevos profesionales una formación práctica, especializada y directamente vinculada a la realidad del comercio de mercado".