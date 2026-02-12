El BM Elda C.E.E busca el ascenso a División de Honor Plata

El Club Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense sigue dando pasos hacia la fase de ascenso. El equipo de Gedeón Guardiola está inmerso en una buena dinámica de resultados y se mantiene segundo en el Grupo E de Primera Estatal Masculina. Está igualado a puntos con el primer clasificado.

Los dos primeros se clasifican para la fase de ascenso. Es el objetivo del conjunto de Elda, que sueña con jugar la próxima temporada en División de Honor Plata. Este sábado recibirá en el Rafael Tapia Valdes al Handbol Mallorca, situado en mitad de tabla.

Gedeón Guardiola, técnico del BM Elda C.E.E, ha sido protagonista este jueves en la sección 'Sube con Ascensores Serki' de Onda Cero.