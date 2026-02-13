El Elche-Osasuna servirá para visibilizar el cáncer infantil

El Elche-Osasuna de este viernes tendrá un marcado carácter solidario. Port Hotels ha promovido una iniciativa por la que más de una decena de niños y niñas de Aspanion saltarán al césped acompañando a los jugadores. Se le quiere dar visibilidad al cáncer infantil puesto que este domingo es el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Tras la foto oficial, donde posarán jugadores y niños, Port Hotels invitará a los niños y a sus familias a disfrutar del partido desde la grada, compartiendo una experiencia única.

El próximo lunes se desarrollará una segunda acción en el Hotel Huerto del Cura. Los niños acudirán acompañados de sus familias para participar en una merienda solidaria junto a dos jugadores del primer equipo del Elche. La jornada incluirá un espacio de firmas y fotografías para que los pequeños puedan estar con sus ídolos en un ambiente cercano y distendido.

Ambas acciones forman parte de la campaña solidaria anual de Port Hotels con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. El próximo 15 de febrero, el 3% de todas las reservas realizadas a través de la web oficial de la cadena se destinará íntegramente a Aspanion, contribuyendo al apoyo que la entidad presta a las familias en la Comunidad Valenciana.