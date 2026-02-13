Elche-Osasuna: la primera victoria del año no se puede demorar más

Elche y Osasuna abren este viernes en el Martínez Valero una nueva jornada en Primera División. El conjunto franjiverde, inmerso en una mala racha de resultados, necesita lograr su primera victoria de 2026. El equipo navarro llega a tierras ilicitanas en un buen momento, con diez puntos sumados de los últimos doce posibles.

Sarabia cuenta con las bajas de David Affengruber, Héctor Fort, Buba Sangaré y Josan Ferrández. Diangana es duda. Rafa Mir regresará a la lista de convocados, aunque parece poco probable que pueda meter la cabeza en el once tras más de un mes en el dique seco por una lesión muscular.

Se prevé algún cambio en el once respecto a los últimos partidos. El principal podría llegar en la portería. Matías Dituro tiene bastantes opciones de recuperar el puesto tras la sangría de goles recibidos en las últimas jornadas. En los seis encuentros de Liga de 2026, el Elche ha encajado quince tantos.

Bigas comandará la defensa con la ausencia de Affenguber, mientras que Tete Morente podría ocupar el carril diestro. Lo que parece que no se moverá es la pareja de delanteros, con Álvaro Rodríguez y André da Silva en busca del gol.

El Martínez Valero lucirá un buen aspecto en un duelo clave para el cuadro de Eder Sarabia. Los de Alessio Lisci llegan con las bajas de Íker Benito y Boyomo. Budimir amenazará al Elche, además de los refuerzos invernales del conjunto 'rojillo'.