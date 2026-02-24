Elche-Espanyol: los dos peores equipos de 2026, frente a frente

Elche y Espanyol se verán las caras este domingo en el Martínez Valero en un partido clave para ambas escuadras. Los franjiverdes tratarán de alejarse del descenso, mientras que los blanquiazules necesitan una victoria si quieren soñar con Europa. Se trata de los dos peores equipos de Primera en 2026. Ninguno ha logrado el triunfo.

El Espanyol solo ha sido capaz de sumar dos puntos en las últimas ocho jornadas. Ha empatado ante Levante y Celta. El resto son derrotas ante Barcelona, Girona, Valencia, Alavés, Villarreal y Atlético de Madrid. El cuadro de Manolo González fue la revelación de la primera vuelta y el colchón obtenido le mantiene en séptima posición.

El Elche, por su parte, ha sumado tres puntos en las ocho jornadas ligueras de 2026. Los de Eder Sarabia empataron ante Valencia, Sevilla y Osasuna. La mala dinámica del Mallorca le permite seguir fuera de la zona de descenso, aunque el equipo ilicitano es consciente de que podría iniciar el duelo ante el Espanyol en puestos rojos si los bermellones ganan a la Real Sociedad.

Los catalanes salvaron la categoría sobre la bocina el pasado curso. Esta temporada, con una plantilla confeccionada para intentar conseguir una salvación holgada, se han visto con opciones de llegar a Europa. El mal inicio de 2026 ha enfriado los ánimos entre la parroquia del Espanyol.

Ahora el objetivo pasa por lograr los puntos necesarios para certificar la permanencia y, a partir de ahí, soñar con puestos europeos. En el Espanyol militan varios exfranjiverdes, como Pere Milla o José Salinas. El callosino regresará al Martínez Valero tras su salida, aunque partirá desde el banquillo.

En el Elche saben que no se puede fallar frente al Espanyol. Después llegarán dos salidas consecutivas, ante Villarreal y Real Madrid. Los números lejos del Martínez Valero sitúan al cuadro ilicitano como el peor visitante de la categoría. Los de Sarabia necesitan recuperar la fortaleza de su estadio.