El Elche visita a una Real Sociedad invicta desde el cambio de entrenador

El Elche afronta una difícil salida a San Sebastián. El equipo de Eder Sarabia se medirá este sábado a la Real Sociedad en Anoeta con la necesidad de rascar algo positivo para no seguir perdiendo colchón sobre el descenso. Ahora solo tiene dos puntos de margen. El Rayo Vallecano abre la zona roja y este fin de semana recibirá al colista.

El cuadro franjiverde visitará a la Real Sociedad en el mejor momento de la temporada para los donostiarras. Desde la destitución de Sergio Francisco a mitad de diciembre, el cuadro vasco no ha perdido ningún partido. La llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo ha supuesto un impulso. Están octavos en Liga y este miércoles se metieron en semifinales de Copa del Rey.

En Anoeta se muestra como un equipo muy sólido. El Atlético no pudo pasar del empate allí a principios de enero. Hace solo unas semanas, el Barcelona hincaba la rodilla en San Sebastián. La Real Sociedad cotiza al alza y su mejor jugador, Oyarzabal, está en un gran momento.

La racha de la Real Sociedad contrasta con el momento del Elche. Los de Sarabia aún no han ganado en 2026 y acumulan dos derrotas consecutivas. Los ilicitanos quieren frenar el pobre rendimiento lejos del Martínez Valero, donde todavía no han conseguido ningún triunfo en lo que va de temporada.

La buena noticia es que el Elche recupera efectivos. Febas volverá al centro del campo y Sarabia podrá disponer de los últimos refuerzos de invierno: Gonzalo Villar, Buba Sangaré y Tete Morente. Affengruber y Pedrosa se mantienen con cuatro tarjetas, por lo que una cartulina les impediría estar el viernes 13 de febrero ante Osasuna.