Política

El PP de Elche trae al vicesecretario general de Economía para reunirse con representantes de autónomos y pymes

En un acto celebrado este viernes en el Hotel Huerto del Cura

David Alberola García

Elche |

Encuentro en Elche en el que ha participado el vicesecretario general de Economía del PP.
Encuentro en Elche en el que ha participado el vicesecretario general de Economía del PP. | Onda Cero Elche

Este viernes ha estado en Elche Juan Bravo, vicesecretario de Economía de la dirección nacional del PP, que, en un acto convocado por la agrupación local de la formación política, ha mantenido un encuentro con representantes de entidades relacionados con autónomos y pymes.

Ha sido un acto que se ha celebrado en el Hotel Huerto del Cura y en el que también han estado presentes tanto el presidente provincial del PP Toni Pérez y el presidente del PP de Elche Pablo Ruz.

Las necesidades de los autónomos y pymes han sido protagonistas en un encuentro en el que el vicesecretario general de Economía del PP ha escuchado las reivindicaciones de los presentes a los que también ha esbozado las intenciones que respecto a las mismas tiene el PP si llega a la presidencia del Gobierno central.

El propio dirigente nacional del PP ha relatado al término del encuentro que los asistentes le han trasladado aspectos relativos a la disponibilidad de agua, que tienen que ver con la I+D+I o con la formación universitaria.

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