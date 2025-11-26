El Elche supera el 'Tourmalet' y afronta un mes clave con duelos directos

El Elche de Eder Sarabia ya ha pasado por el dentista. El equipo franjiverde ha superado el 'Tourmalet' de noviembre, en el que se ha visto las caras con Barcelona y Real Madrid. También ha jugado ante Athletic y Real Sociedad, rivales complicados en Primera División. Ahora, a priori, afronta un tramo de Liga más 'liviano'.

Es cierto que el cuadro ilicitano acumula seis jornadas sin ganar, con solo tres puntos sumados de los últimos dieciocho. Sin embargo, las sensaciones son bastante mejores y el Elche ha demostrado que no es inferior a ningún equipo. Además, el bajo ritmo de puntuación en la parte baja le permite mantener cinco puntos de colchón sobre el descenso.

Un dato llamativo es que el Elche se ha enfrentado a cuatro equipos que están jugando la Champions y solo ha caído contra uno de ellos. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid no han podido con los de Sarabia. Solo el Barça, en Montjuic, fue capaz de derrotarles.

El próximo mes de competición, hasta el parón navideño, puede ser crucial para el conjunto franjiverde. El Elche quiere sacar tajada, además de seguir ofreciendo una gran imagen futbolística. Getafe, Girona, Mallorca y Rayo Vallecano serán los rivales antes de Navidad.

Getafe y Mallorca recibirán a los de Sarabia, mientras que Girona y Rayo pasarán por el Martínez Valero. El Elche está invicto en casa y aún no ha ganado a domicilio. Sin duda, un rendimiento muy dispar. Girona, Mallorca y Rayo están por debajo en la tabla clasificatoria.

El Getafe es el único equipo de los cuatro que supera al Elche en la tabla. Los de Bordalás serán un rival complejo para los de Sarabia. Será un choque de estilos. El técnico franjiverde pierde por sanción a Víctor Chust, mientras que David Affengruber está apercibido con cuatro cartulinas amarillas.