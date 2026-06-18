Elche va a ser este viernes testigo de la constitución del Consejo Valenciano del Voluntariado

El centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’ va a ser el escenario este viernes del I Congreso Autonómico de Voluntariado de la Comunitat Valenciana, que se va a desarrollar bajo el lema ‘Voluntariat: la millor versió de la nostra terra’.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada va a ser la constitución del Consejo Valenciano del Voluntariado, que es un órgano que actuará como espacio de participación, consulta y coordinación entre la administración y el conjunto de agentes implicados. Con ese nuevo órgano se busca reforzar el diálogo y la cooperación entre entidades y administraciones, facilitando una gobernanza más participativa y adaptada a las necesidades reales del sector.

Además, habrá espacio para el debate, la recogida de propuestas y aportaciones por parte de entidades, administraciones y agentes sociales para la elaboración del I Plan Director del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, que marcará la hoja de ruta de las políticas públicas de voluntariado en los próximos años.

El congreso va a reunir en la ciudad a 350 representantes de entidades sociales, instituciones públicas, universidades, empresas y cooperativas.

Durante el congreso también se van a presentar los principales instrumentos de reconocimiento y promoción del voluntariado contemplados en la Ley 4/2025 de Voluntariado de la Comunitat Valenciana y en su desarrollo reglamentario. El objetivo es facilitar a las entidades y a las personas voluntarias el conocimiento de las nuevas herramientas que permitirán impulsar, acreditar y dar mayor visibilidad a la acción voluntaria.