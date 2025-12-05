Elche: Sarabia avanza la intención de fichar en enero

Eder Sarabia ha confirmado, en la comparecencia previa al Elche-Girona, que la entidad franjiverde "tiene la intención" de acudir al mercado de fichajes invernal. Eso sí, ha añadido que "con calma" y ha dejado claro que deben ser "jugadores de nivel que tengan muchas ganas de venir".

Una de las prioridades será reforzar la posición de extremo. A pesar de la recuperación de Yago de Santiago, Diang está jugando más por dentro y eso podría precipitar la llegada de algún futbolista de banda para elevar la competencia. "Deben ser jugadores que tienen que dar un rendimiento inmediato", ha dicho Sarabia.

El curso pasado se fichó en invierno, aunque también todo se precipitó con la grave lesión de Yago. Llegaron Germán Valera y Pejiño, además de Marc Aguado. También se incorporó a Jairo en el lateral para dar salida a Carlos Clerc. Valera y Aguado siguen en Elche y son piezas clave para el entrenador bilbaíno.

Las salidas también serán protagonistas en el mercado invernal. Sarabia ha deslizado que a Ali Houary se le queda "corta" la Segunda RFEF, por lo que podría abandonar en calidad de cedido la disciplina franjiverde. Respecto a Bambo Diaby, un nombre que podría estar en la rampa de salida por su baja participación, se ha limitado a decir que "ya está perfecto" tras sus molestias de pubis.