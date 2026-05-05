Elche repite con cinco playas con Bandera Azul y Santa Pola la recupera en el litoral de Tamarit

Un año más cinco de las seis playas del litoral de Elche van a disfrutar este próximo verano de Bandera Azul. Se trata de las playas de Los Arenales del Sol, Carabassí, El Altet, La Marina, Les Pesqueres-El Rebollo.

Sólo la zona de El Pinet no va a tener ese distintivo, como ocurre año tras año.

Así lo ha dado a conocer la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), entidad que entrega esos distintivos, que también ha confirmado que en Santa Pola recupera este año la Bandera Azul la playa Tamarit. También ondeará ese distintivo en las playas de Calas del Este, Calas de Santiago Bernabéu, la Ermita y Varadero.

Además, el Club Náutico de Santa Pola repite con Bandera Azul.

La Comunitat Valenciana vuelve a liderar este año el ranking nacional de Banderas Azules con 174, el 22 % del total otorgadas al país por Adeac para distinguir la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas.

La provincia de Alicante lidera el ranking con 95 galardones.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha mostrado este martes su satisfacción por estos datos y ha remarcado la importancia de este reconocimiento para la promoción de “un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, y ha añadido que va a seguir trabajando para que la Comunitat Valenciana siga siendo “referente en sostenibilidad y calidad”.