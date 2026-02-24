Elche registra en 2025 un consumo medio de 101 litros de agua por persona y día

Elche registró el pasado año un consumo medio de 101 litros de agua por persona y día, lo que supone un 27 % menos que la media de la Comunitat Valenciana y un 21 % inferior a la media nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo ha asegurado este martes Juan de Dios Navarro, concejal de Agua en el Ayuntamiento de Elche, que ha destacado que esa cifra sitúa al municipio ilicitano como “referente en eficiencia hídrica”.

Los departamentos municipales de Acción Social y de Agua del Consistorio ilicitano van a poner en marcha un ciclo de charlas gratuitas desde el que se va a promover el uso responsable del agua y ayudar a las familias a optimizar su consumo y reducir su factura.

Las charlas van a tener lugar en los centros sociales y el ciclo va a comenzar el viernes en el centro cívico de Los Palmerales. A partir de ahí llegará a los barrios de Altabix, El Pla, Carrús y El Toscar.

Celia Lastra, concejala de Acción Social, ha detallado que las charlas programadas estarán adaptadas a colectivos en situación de vulnerabilidad e incluirán información práctica sobre tarifas sociales y bonificaciones disponibles, derechos y recursos de apoyo, así como estrategias para reducir el consumo en el hogar.

Durante las sesiones se abordarán, entre otros aspectos, dónde se produce el mayor gasto de agua en el hogar, que es en el cuarto de baño, y se alertará sobre el llamado “ladrón silencioso”, ya que un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 650 litros de agua al mes y una cisterna en mal estado entre 200 y 800 litros al día.

También se concienciará sobre la importancia de no usar el inodoro como papelera ni verter aceites o grasas por el sumidero, ya que los atascos provocados por toallitas pueden generar facturas de hasta 350 euros en comunidades de vecinos. Asimismo, se pondrán en valor las ventajas del consumo de agua del grifo por su ahorro económico, su mínima huella ecológica y sus garantías sanitarias.