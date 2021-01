El Elche reduce sus prioridades a un lateral derecho, un central y un mediocentro

El tiempo apremia y Jorge Almirón va a tener difícil ver satisfechos todos sus deseos para reforzar la plantilla del Elche. De los seis fichajes que pidió, sólo ha llegado Johan Mojica. El internacional colombiano se ha hecho con el puesto de lateral izquierdo y, de momento, ha mejorado con creces las prestaciones de Youssouf Koné y Sánchez Miño.

El entrenador del Elche pidió a la dirección deportiva y al propietario Christian Bragarnik un lateral derecho, un defensa central, un par de centrocampistas y un delantero. Ahora, a una semana para que se cierre el mercado de invierno, el técnico argentino se daría con un canto en los dientes si viera aterrizar en su plantilla tres refuerzos: un lateral, un central y un mediocentro ofensivo.

Los problemas para fichar también han atascado la operación salida. Todas las fichas están cubiertas y la entidad no se ha arriesgado a dar por seguros algunos descartes hasta que no confirme perfiles para incorporar al equipo. Youssouf Koné es el único que sabe que debe marcharse, pero el internacional maliense prefiere el sol y la playa de Elche al frío y la nieve de Lyon, pese a que no juega y ni siquiera va convocado. Nico Rodríguez, su valedor, está siendo el encargado de negociar con el Olympique de Lyon su marcha, igual que fue el encargado de su llegada.

El resto de descartes, como Dani Calvo, Luismi Sánchez o Jeison Lucumí, entre otros, no saben oficialmente que deben irse y siguen trabajando con normalidad. Los equipos que han preguntado por ellos, sobre todo por el central y el mediocentro defensivo, han hecho camino y cada vez quedan menos oportunidades atractivas. El regreso de Christian Bragarnik de Argentina, donde el sábado estuvo presenciando la final de la Copa Sudamericana entre Defensa y Justicia, y Lanús, con victoria de su equipo por 3-0, debe servir para agilizar las negociaciones y terminar de mejorar la plantilla, como ha solicitado repetidamente su técnico, Jorge Almirón.

Para la delantera, por último, cuerpo técnico y propietario confían en la recuperación de Guido Carrillo para que sea el mejor fichaje del mercado de invierno. Entre sus problemas en la rodilla y su lesión posterior en los isquiotibiales, apenas ha tenido protagonismo. Sólo ha jugado hasta el momento en siete partidos oficiales, uno de ellos de Copa, con tres titularidades y un gol, ante Osasuna.