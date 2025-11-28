El Elche no quiere demorar más la primera victoria a domicilio

El Elche buscará este viernes en el Coliseum Alfonso Pérez estrenar su casillero de triunfos a domicilio. Una vez superado el 'Tourmalet', con duelos ante Barça y Madrid en las últimas semanas, el equipo ilicitano se sumerge ahora en un calendario algo más 'liviano' con encuentros ante rivales directos.

El Getafe no será, ni mucho menos, un rival sencillo. De hecho, los de José Bordalás están por delante en la clasificación. A pesar de los complicados momentos que se vivieron en el mercado veraniego, el técnico alicantino ha vuelto a convertir al conjunto 'azulón' en un hueso duro de roer.

Sarabia contará con las bajas de Víctor Chust y Josan Ferrández. La gran duda estará en portería entre Matias Dituro e Iñaki Peña. El capitán Pedro Bigas volverá al eje central de la defensa, mientras que un enrachado Álvaro Rodríguez tiene papeletas de formar la dupla atacante junto a Rafa Mir.

Bordalás y Sarabia evitaron hablar de 'choque de estilos' en la previa y quisieron dejar atrás los cruces de declaraciones que protagonizaron hace varios cursos. A priori, el Elche será el dominador del balón ante un Getafe que buscará el juego directo y los contragolpes como baza para intentar lograr el triunfo en el Coliseum.

Los franjiverdes siguen con cinco puntos de colchón sobre el descenso, a pesar de que acumulan seis jornadas sin vencer. No quieren que el triunfo a domicilio se demore mucho más y ante el Getafe es una buena oportunidad de romper el maleficio. El Coliseum no se le da nada mal al Elche.