Elche promueve un nuevo modelo de salas de estudios y comenzará el proyecto en Altabix

El Ayuntamiento de Elche va a poner en marcha un proyecto piloto para la modernización y transformación digital de las salas de estudio del municipio con el objetivo de convertirlas en espacios modernos, accesibles y tecnológicamente avanzados, adaptados a las nuevas formas de estudio, aprendizaje y trabajo colaborativo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este jueves la solicitud de una subvención de 145.000 euros a la Conselleria de Innovación para iniciar ese proyecto en la sala de estudios de Altabix y, más tarde, exportar al modelo al resto de salas del casco urbano y de las pedanías.

El inicio del proyecto de transformación de las salas de estudio se quiere poner en marcha este este año.

“La nueva sala de estudio estará zonificada y contará con el sistema más avanzado de tecnología, con cabinas insonorizadas, sistema inteligente de control de acceso 24 horas a través de aplicación móvil, cartelería digital, taquillas inteligentes, nuevo mobiliario y control climático y lumínico inteligente”, ha explicado el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, que ha añadido que se instalarán además elementos digitales de apoyo al estudio para los usuarios que no dispongan de ellos.

Ayudas del Labora

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la solicitud de dos subvenciones a la dirección general del Labora. Por un lado, la destinada a la contratación de mujeres desempleadas, preferentemente mayores de 45 años, por un importe máximo de 750.000 euros y la segunda para la contratación de personas desempleadas menores de 30 años por la misma cantidad.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha acordado la solicitud de dos subvenciones a la Diputación de Alicante, destinadas a tratamientos de esterilización para el control de colonias urbanas de gatos sin propietarios y tratamientos de control de dípteros en el municipio.