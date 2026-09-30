El Elche, presente en Orlando en el Torneo Internacional 'LALIGA FC FUTURES'

La cantera del Elche estará presente este fin de semana en una cita de prestigio: el X Torneo Internacional 'LALIGA FC FUTURES'. Se disputará en Orlando, en Estados Unidos, y reunirá a catorce equipos de categoría sub-13. Los franjiverdes ya se proclamaron hace unos meses campeones del torneo nacional de la 'LALIGA FC FUTURES'.
Ocho clubes de la liga española estarán presentes en Orlando: Elche, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, FC Barcelona, Sevilla, Betis y Villarreal. Además, también participan Flamengo, Boca Juniors, Inter Miami, River Plate, Palmeiras y Orlando City.
Los ilicitanos han quedado encuadrados en el grupo A y tendrán como rivales en la primera fase del torneo a Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe. Por 'LALIGA FC FUTURES' han pasado, siendo niños, Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Gavi y otras leyendas históricas como Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y Santi Cazorla.
El viernes se disputará la fase de grupos; para el sábado quedarán los cuartos de final y las eliminatorias de consolación; el domingo se disputarán los encuentros decisivos, con semifinales y final. El X Torneo Internacional 'LALIGA FC FUTURES' podrá seguirse en directo en España a través de Movistar+, DAZN y LALIGA TV BAR.