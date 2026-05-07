Elche pone en marcha la recuperación integral de l’Hort del Gat

Después de la remodelación y reapertura como dependencias municipales de la casa del Hort del Gat de Elche, ya están en marcha las obras de recuperación integral de ese huerto.

Las obras, que van a abarcar una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, cuentan con una inversión cercana a los 700.000 euros financiados a través de fondos europeos Next Generation. Los trabajos permitirán recuperar la configuración tradicional del huerto, eliminar elementos que distorsionan el entorno y restaurar espacios degradados tras décadas sin regar.

Entre las actuaciones previstas también está la demolición de superficies asfaltadas y selladas, así como la recuperación de cuadrículas y bancales, la replantación de palmeras y especies autóctonas, así como la restauración del sistema de riego histórico y la reintegración de la acequia mayor dentro del huerto.

Además, se va a proceder al vallado completo del perímetro del huerto para garantizar la protección del espacio, la mejora de accesos y la habilitación de zona de aparcamiento junto al cuartel de la Guardia Civil para facilitar las visitas.

Por otro lado, la actuación contempla la recuperación y reubicación de elementos escultóricos vinculados al huerto, la pavimentación con piedra natural del entorno de la casa y la creación de nuevos espacios ajardinados.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha avanzado que la previsión es que el renovado Hort del Gat pueda inaugurarse el próximo verano con una jornada abierta al público: “El objetivo es que el visitante pueda estar en el centro histórico, pasear por Porta de la Morera con plataforma única, tenga el Museo del Palmeral, el Huerto del Cura, pueda subir por el Camí del Gat y terminar con este espacio espectacular” ha asegurado el alcalde de Elche que también ha añadido que “en estos años hemos demostrado un compromiso claro con el Palmeral y con la recuperación de nuestros huertos históricos”.

“Lo que queremos es seguir restaurando huertos y seguir haciendo que el Palmeral sea más comprendido, más valorado y que se pueda visitar”, ha concluido el primer edil ilicitano.