Elche planta 2.500 árboles en más de medio centenar de calles de la ciudad y las pedanías

El Ayuntamiento de Elche ha asegurado este miércoles que, dentro del plan de renaturalización urbana, se han plantado 2.500 árboles desde 2023 en más de medio centenar de calles repartidas por todos los barrios y pedanías del término municipal.

"Seguimos inundando Elche de árboles", ha señalado el alcalde de la ciudad Pablo Ruz (PP) que ha puesto como ejemplo la calle José García Fernández, donde "no había ni un solo árbol antes de su reforma completa".

Entre las calles más recientes donde se ha plantado arbolado se encuentran las calles Ruperto Chapí o Arbres.

Ruz ha señalado esta actuación responde al "compromiso municipal con la sostenibilidad y la mejora del entorno urbano". "Tenemos que llenar Elche de árboles y es la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente", ha apostillado.

Así, el alcalde ha anunciado que en las próximas semanas continuará la plantación de arbolado en nuevas ubicaciones como las calles Cristóbal Sanz y Doctor Ferrán.