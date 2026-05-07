El Elche pide una "apuesta arriesgada y de futuro" para mejorar el entorno del Martínez Valero

El Elche quiere una "apuesta arriesgada y de futuro" del Ayuntamiento para mejorar el entorno del Martínez Valero. Así lo ha expresado Joaquín Buitrago, presidente del club ilicitano, tras un encuentro con el alcalde Pablo Ruz y el edil de Deportes, José Antonio Román.

"Se trata de mejorar más allá de los accesos", ha asegurado. El equipo de gobierno ya anunció una inversión de algo más de cuatro millones de euros y la previsión era que comenzasen este mismo verano. "Hay que ser valiente", ha afirmado Buitrago. El dirigente ha dejado claro que el Elche ha planteado "alternativas" y no duda que desde el Ayuntamiento "están trabajando en ello".

Otro tema que está enquistado es el de la Ciudad Deportiva del Elche. Los plazos se siguen demorando y Joaquín Buitrago ha insistido en que "se están ultimando los detalles". El presidente ha admitido que el proyecto marcha "lento", pero ha señalado que quieren evitar la "improvisación".

Elche-Alavés

El presidente ha atendido a los medios de comunicación tras la presentación de la iniciativa 'Banderas en los balcones'. Al igual que el pasado año, se han desplegado banderas en lugares emblemáticos del municipio.

Sobre el Elche-Alavés, Buitrago ha aseverado que afrontan el choque "con cabeza fría y serenidad". "Quedan cuatro jornadas y con un tercio de los puntos estaremos salvados", ha puntualizado. El conjunto franjiverde, con 38 puntos, tiene dos de margen sobre el descenso.

"El equipo está muy animado", ha matizado Joaquín Buitrago. El mandatario ha recordado que el Elche llegaba tras una buena racha y perder en Vigo era una "posibilidad".