Se ha vendido un décimo

Elche pellizca parte del primer premio de la Lotería Nacional del jueves

Ha recaído en numero 21.716 y se ha vendido en un estanco de la avenida de Novelda que opera como punto mixto de Loterías y Apuestas del Estado

David Alberola García

Elche |

Estanco de Elche que ha venido el primer premio de la Lotería Nacional del jueves.
Estanco de Elche que ha venido el primer premio de la Lotería Nacional del jueves. | loteriasyapuestas.es

El sorteo de la Lotería Nacional de la noche de ayer jueves ha traído la suerte a Elche. La ciudad ilicitana ha pellizcado parte del primer premio del mismo, que ha recaído en el número 21.716.

Entre los puntos de venta del mismo en España está el estanco ubicado en el número 59 de la avenida de Novelda de Elche, en el barrio de Carrús, que actúa como punto mixto de Loterías y Apuestas del Estado.

Ese primer premio de la Lotería Nacional también ha llevado la alegaría a otros puntos de la provincia, concretamente a la ciudad de Alicante y a Villajoyosa.

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