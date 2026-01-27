Elche, entre las ciudades de la Comunitat con mayor variación interanual del precio de alquiler de una habitación

Como ocurre en otras grandes ciudades del país, el alquiler de habitaciones en Elche está en auge y lo constatan las estadísticas. La última que hemos conocido apunta a que el precio del alquiler de una habitación en el municipio ilicitano creció el pasado año un 9,2 % respecto al año 2024, situándose en una media de 301 euros mensuales.

Así lo refleja un informe del portal inmobiliario Fotocasa que concluye que, con ese crecimiento, Elche se situó el pasado año entre las once ciudades de la Comunitat Valenciana con una mayor variación interanual del precio de alquiler de una habitación.

De hecho, la estadística coloca a la ciudad ilicitana como la cuarta de las analizadas de la Comunitat Valenciana con más aumento del precio medio en ese parámetro.

El precio del alquiler de una habitación ha aumentado más en Elche que en ciudades con mayor población como Alicante, donde se ha registrado un crecimiento del 8,1 %, o que en València que ha experimentado un aumento cifrado en el 6,6 %.

Pese a ese incremento del precio de alquiler de una habitación en Elche, y entre los municipios de la Comunitat con mayor aumento, el estudio del portal inmobiliario concluye que la ciudad ilicitana es la penúltima con menor precio medio ya que frente a los 301 euros mensuales de Elche, en València se pagan 479, en Paterna 459, en Burjassot 427, en Sagunto 422 o en Alicante 416 y en Castellón 307.