En Elche, la necesidad de rehabilitar la Basílica de Santa María origina una fundación

Diversas personas e instituciones de la sociedad civil de Elche llevan un año desarrollando una fundación para impulsar la rehabilitación de la Basílica de Santa María, Patrimonio de la Humanidad y sede del Misteri d'Elx. La iniciativa de continuidad al anuncio realizado, en agosto del pasado año, por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

El objetivo de esta nueva organización es asegurar la rehabilitación con criterio y planificación, garantizando la continuidad de un trabajo estable.

El estado actual del edificio está diagnosticado y documentado dentro del 'Plan Director para la Restauración', redactado por el estudio de arquitectura de Juan de Dios de la Hoz Martínez, y el proyecto de ejecución del 'Estudio Almagra Arquitectura i Patrimoni', firmado por la arquitecta María Amparo Sebastiá. En ambos, se identifican movimientos en la cimentación que afectan al comportamiento de arcos y contrafuertes, así como filtraciones de agua por las cubiertas que deterioran la sillería. Por ende, la fundación señala que la rehabilitación "debe abordarse de forma ordenada y sin demora, al tratarse de patologías conocidas, acotadas y sujetas a seguimiento técnico".

La actual basílica barroca fue inaugurada el 3 de octubre de 1784 por el obispo Tormo, en el mismo emplazamiento que ocuparon la mezquita mayor y las sucesivas iglesias gótica (1334) y renacentista (1492). A lo largo de su historia ha requerido diversas intervenciones, entre ellas las dirigidas por Marceliano Coquillat Llofriu en 1902, Antonio Serrano Peral tras el incendio de 1936 y, la rehabilitación de la portada mayor dirigida por Antonio Serrano Bru.

A principios de septiembre de este año, la fundación abrirá una oficina de información que permitirá conocer el proyecto, atender consultas de la ciudadanía y dar visibilidad al equipo de la Comisión que impulsa la iniciativa.