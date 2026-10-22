Elche instala dispositivos luminosos inteligentes para prohibir el paso a vehículos y peatones ante riesgo de inundación

El Ayuntamiento de Elche ha instalado en el Camino Viejo de Santa Pola, en el tramo donde desemboca el barranco de San Antón, dos señales luminosas de advertencia que se pueden activar en remoto para prohibir el paso a vehículos y peatones cuando exista un "riesgo inminente de inundación".

Ambos dispositivos están conectados con el Centro de Coordinación Operativa Municipal y, como ha destacado Claudio Guilabert, concejal de Servicios Públicos, se han colocado en un punto del término municipal especialmente vulnerable durante los episodios de lluvias intensas, ya que el barranco puede llegar a desbordarse de forma "repentina" y generar "peligro para la seguridad vial y ciudadana".

Las señales luminosas se han instalado al inicio y al final del tramo inundable para alertar a los usuarios en ambos sentidos de la marcha. Son dispositivos que funcionan con energía solar y no dependen de la red eléctrica general, con lo que se busca garantizar su funcionamiento ininterrumpido incluso durante un corte de suministro ocasionado por temporales.

Guilabert ha subrayado que son puntos en los que habitualmente tienen que intervenir la Policía Local y Protección Civil para cortar el tráfico cuando se producen estos episodios: "Con esta señalización podremos actuar de forma más inmediata y mejorar la seguridad de los vecinos y de todas las personas que transitan por estas zonas", ha apuntado el concejal.

Prevención y actuación

Esta actuación complementa los recursos de prevención y respuesta con los que cuenta Elche para hacer frente a emergencias meteorológicas: el sistema de alertas tempranas por SMS, la red de sirenas de aviso a la población, las cámaras de videovigilancia y caudalímetros que miden en tiempo real el nivel del agua.

La instalación de estas primeras señales ha supuesto una inversión de casi 4.800 euros y el Ayuntamiento prevé ampliar progresivamente este sistema a otros puntos del término municipal catalogados como zonas inundables.