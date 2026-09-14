Elche impulsa la tercera edición del proyecto comunitario ‘Reto Salud’ contra la obesidad infantil

La concejalía de Acción Social, junto a la de Infancia, Familia y Mayores, ha presentado la III edición del proyecto Reto Salud. Una propuesta colaborativa y comunitaria que busca prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, así como sus consecuencias sobre la salud de los más pequeños.

La edil de Acción Social, Celia Lastra, ha destacado que el proyecto “pretende promover entornos y estilos de vida saludables, en una etapa clave como es la infancia, trabajando con los niños y sus familias en la mejora de los hábitos de alimentación saludable y el aumento de la actividad física”.

Al igual que el pasado año, ‘Reto Salud’ se desarrollará en los barrios de Carrús y Los Palmerales durante tres meses desde el próximo 15 de septiembre. En concreto, en esta segunda edición, se continuará trabajando con la comunidad educativa de los colegios Miguel Hernández, Mediterrani y Nº38.

Lastra ha señalado que el proyecto “está valorado como la tercera mejor propuesta de intervención en la prevención de la obesidad infantil de la Comunidad Valenciana”. Y ha apuntado que ‘Reto Salud’ ha vuelto a obtener una puntuación de 84,5 sobre 100, así como la máxima financiación por parte de la Conselleria de Sanidad con un total de 6.067 euros.

“Este es un proyecto que año a año ha ido creciendo y que es absolutamente exitoso porque verificamos que cambia conductas y por lo tanto mejora la vida tanto de los niños, como de sus familiares” ha indicado Aurora Rodil, edil de Infancia, Familia y Mayores quien ha recordado que “la obesidad es una enfermedad que sufren con mayor frecuencia las personas más vulnerables que tienen menor acceso a alimentos de calidad”.

El proyecto pretende crear cambios estructurales y comportamentales mediante una propuesta de actividades formativas y de sensibilización dirigidas al alumnado de 2º de primaria del CEIP Nº38 y de 4º de primaria de los del CEIP Mediterrani y Miguel Hernández y a sus familias.

A las actividades incorporadas el pasado año de dinamización y mejora de parques y plazas próximas a los centros escolares, creación de huertos escolares y los talleres teóricos-prácticos de uso de la bicicleta y vehículos de movilidad personal, dirigidos tanto al alumnado como a las familias, se suman en esta edición, una salida al Clot de Galvany con las familias, talleres de educación vial al alumnado de Infantil de 5 años y 1º de primaria y una actividad intergeneracional y de sensibilización con AFAE en la que el alumnado del CEIP Miguel Hernández compartirá las actividades del huerto, cocina y psicomotricidad con personas con Alzheimer.

‘Reto Salud’ finalizará con una jornada deportiva y gastronómica en la que disfrutará el alumnado de cada centro educativo y donde tendrán la oportunidad de degustar fruta y verdura de temporada y de proximidad, y podrán participar en actividades deportivas y talleres prácticos y muy dinámicos relacionados con la alimentación saludable.