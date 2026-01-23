Elche hace un balance positivo de su participación en la feria Fitur 2026

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la concejala de Turismo, Irene Ruiz, han realizado este viernes un "balance positivo" de la presencia de la ciudad en Fitur 2026, con una participación centrada en los ejes de "playas y espacios naturales" y "promoción y difusión" del municipio como Capital Mediterránea del Deporte "como motor de captación de eventos deportivos y de la internacionalización del destino dentro del sector deportivo y turístico".

"Han sido días muy intensos, las reuniones que se han llevado a cabo han sido muy fructíferas y las presentaciones en torno a nuestras playas y la capitalidad mediterránea del deporte han sido un éxito, contando de nuevo con el apoyo del Consell", ha señalado el primer edil, según detalla el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.

En este sentido, ha dejado claro que "esta es la senda que la ciudad necesita" y ha reiterado que Elche apuesta por un modelo turístico "de convivencia, de familia, de patrimonio cultural y playas y no de colisión social".

Además, ha destacado el objetivo de "reforzar la presencia de Ouigo en verano y seguir apostando por incrementar las plazas hoteleras". "Estamos satisfechos, pero queda trabajo por hacer y retos a los que responder", ha apostillado.

Propuestas

Elche ha dado a conocer la programación con más de 70 eventos deportivos de carácter nacional e internacional en 2026 con motivo del nombramiento como Capital Mediterránea del Deporte, en los que está prevista "la asistencia de cerca de 200.000 personas y un impacto económico de más de 12 millones de euros".

Así, cree que "va a suponer una oportunidad para proyectar Elche como destino deportivo y turístico, especialmente vinculado al deporte base y al deporte ciudadano".

En Fitur también se ha presentado 'Elche: mar y vida', donde se han puesto en valor las playas ilicitanas de El Altet, Arenales del Sol, Carabassí, El Pinet y La Marina, "todas ellas reconocidas con las banderas azules y la Q de Calidad Turística". "Una propuesta clara de destino que muestra la calidad de los nueve kilómetros de playas únicas y naturales", ha agregado.

"Veníamos con un enfoque de negocio, un enfoque muy centrado en poner en valor nuestras playas y parajes naturales y con la ilusión del primer día en mostrar toda la belleza que hay en Elche", ha asegurado Ruiz, quien ha apuntado que las reuniones mantenidas estos días "van a dar resultados" porque este es un turismo que ofrece "cultura, belleza, tradición y aquello que es singular y diferente".

En esta edición, Elche ha mantenido su espacio expositivo propio con un estand de 68 metros cuadrados dentro de la zona dedicada a la Comunitat Valenciana. Como novedad, ha contado con una zona de arena de playa junto a una gran pantalla de cinco por tres metros donde se han proyectado de las playas ilicitanas y que ha servido de escenario para la actividad promocional, reuniones de trabajo y presentaciones.