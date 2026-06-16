Elche finaliza el ajardinamiento de la Ronda Oeste y proyecta exportar el modelo a otras áreas del municipio

El Ayuntamiento de Elche ha adecentado el acceso a la ciudad por la Ronda Oeste, la que arranca en la carretera de Crevillent. Con una inversión de 212.000 euros se ha actuado en más de 2.000 metros cuadrados, ajardinando las isletas de ese vial.

Los trabajos se ultiman estos días y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha estado este martes en la zona, ha avanzado que el modelo aplicado en esa área se va a exportar en otras áreas del municipio.

La actuación se ha centrado en el ajardinamiento de los parterres de la zona en base a un diseño paisajístico integral pensado para embellecer el entorno y aportar continuidad visual a todo el corredor.

En este sentido, se han incorporado nuevas especies arbóreas, macizos arbustivos, zonas de grava ornamental y superficies de pradera de césped, además de la creación de combinaciones vegetales que combinan diferentes alturas, colores y texturas, así como la plantación de nuevos ejemplares de palmeras.

“Queremos seguir con este modelo que combina espacios con césped, especies autóctonas y replantado de palmeras y que se extienda a todas las entradas a la ciudad”, ha explicado Pablo Ruz, que ha asegurado que “avanzamos en lo que tiene que ser la imagen de una ciudad en pleno siglo XXI, que favorezca la biodiversidad y la belleza y que estos espacios verdes se conviertan en una seña de identidad”.

Accesos al centro comercial L’Aljub

La Ronda Oeste discurre a espaldas del centro comercial L’Aljub, en cuyos accesos también se ha proyectado una actuación para mejorarlos.

Es una iniciativa que están en proceso de licitación, en concurso público para la contratación de su ejecución. En este sentido, el alcalde ilicitano no ha descartado que los trabajos puedan comenzar a lo largo del verano.