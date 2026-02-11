Elche estrena sede provincial del IVASPE en la Jefatura de la Policía Local

El conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el Comisario Jefe de la Policía Local ilicitana, César Zaragoza, han inaugurado este miércoles la nueva sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) en la provincia de Alicante, que está ubicada en la Jefatura de la Policía Local del municipio ilicitano.

La inauguración ha coincidido con el día en el que se ha iniciado el primero curso de capacitación de personal instructor, que es la primera actividad formativa que se celebra en la nueva sede del Ivaspe.

A partir de ahora, a lo largo de este año, en el centro va a impartir formación a 325 agentes de policías locales. Lo va a hacer con más de 250 horas de formación y perfeccionamiento profesional mediante cursos monográficos.

Pablo Ruz ha señalado que la sede del IVASPE en Elche “viene a demostrar y ratificar que la Policía Local de Elche es la mejor de España y nos fundamentamos en datos y acciones”, al tiempo que el conseller de Interior y Emergencias ha apuntado que “el centro responde al compromiso de la Generalitat de descentralizar la formación del Ivaspe y acercarla a los distintos territorios de la Comunitat Valenciana, ampliando con ello la oferta formativa y mejorando las condiciones tanto del alumnado como del profesorado”.

La sede del Ivaspe de Elche es la segunda de la provincia, junto a la que existe en Sant Vicent del Raspeig.

En ella se van a programar cursos monográficos para capacitar a policías locales como personal instructor del propio Ivaspe, así como cursos monográficos sobre vehículos de movilidad personal, en torno a delitos de usurpación y allanamiento de morada, el uso de dispositivos electrónicos de control o el manejo de situaciones con personas con adicciones y problemas de salud mental.