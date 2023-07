Elche estrena el ciclo de plenos municipales ordinarios del mandato discutiendo sobre los Edusi, el trasvase Tajo-Segura y el cambio climático

El Ayuntamiento de Elche ha estrenado este lunes el ciclo de plenos ordinarios de este mandato 2023-2027 con una sesión en la que han sido protagonistas temas de calado, tanto político como social y económico, como son la financiación de los proyectos Edusi, el trasvase Tajo-Segura y la creación de un plan de coordinación sociosanitaria en las residencias de mayores, entre otros.

Por unanimidad, se ha aprobado solicitar una prórroga para la ejecución de los proyectos Edusi que hay aprobados en el municipio.

La resolución ha sido abordada en el turno de mociones a raíz de una propuesta elevada por el grupo municipal del PSOE.

PP y Vox, formaciones que están en el gobierno municipal, ha apoyado la moción, pero han cargado contra la gestión, “calamitosa” han llegado a decir, de los fondos Edusi realizada por el anterior equipo de gobierno formado precisamente por los socialista y Compromís per Elx.

El alcalde Pablo Ruz, del PP, que al haber delegado la presidencia del pleno del Ayuntamiento puede debatir, lo ha comenzado a hacer hoy.

En este sentido, Ruz ha insistido en que la prórroga a Europa se va a pedir para tratar de no perder las subvenciones millonarias para proyectos como la construcción del pabellón adaptado en el entorno del cementerio viejo, la reforma de la fachada este del barrio de Carrús y la rehabilitación de Paseo Germanías. Ahora bien, el alcalde de Elche ha dudado que Europa vaya a autorizar la prórroga por lo que ha reiterado que se tendrán que ejecutar, y así ocurrirá, con fondos propios del Ayuntamiento.

Pese a las críticas del equipo de gobierno de PP y Vox, tanto PSOE como Compromís per Elx han defendido en la sesión plenaria la gestión realizada de la tramitación de los fondos Edusi. Han incidido en que esas aportaciones económicas de la Unión Europea se toparon en su tramitación con dos obstáculos que la frenaron. Se trata de la pandemia del covid-19 y de la guerra, aún activa hoy, en Ucrania.

Otras mociones

También en el turno de Mociones se ha aprobado por unanimidad la elaboración de un plan de refugios climáticos en barrios y pedanías, la petición de descentralización de nuevo del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU, recuperando su centro de operaciones en la provincia de Alicante, así como requerir a la conselleria de Educación para que autorice la implantación del Grado de Enfermería en la Universidad Miguel Hernández de Elche e instar la creación de un plan de coordinación sociosanitaria en las residencias de mayores.

Trasvase Tajo-Segura

Por otro lado, a propuesta del equipo de gobierno, planteada in voce por el propio alcalde, PP, Vox, PSOE y Compromís per Elx han acordado exigir “la inmediata” derogación del plan de cuenca del río Tajo, que es el que recorta el trasvase de agua al río Segura a partir del incremento del caudal ecológica en la cuenca del Tajo. En la moción aprobada también se expresa el apoyo de la Corporación al recurso que valora presentar la Diputación de Alicante a la desestimación por parte del Tribunal Supremo de la suspensión de la entrada en vigor de ese decreto hasta en tanto la Justicia no dirima los contenciosos administrativos presentados contra el plan de cuenca del Tajo aprobado por el Gobierno central.

Reconocimiento a doce agentes de la Policía Local

Además, en el pleno municipal se ha aprobado proponer a la Generalitat Valenciana la condecoración con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul a doce agentes de la Policía Local de Elche que el pasado mes de junio intervinieron en la operación que llevó al alijo de 5000 kilos de hachís desembarcados en la costa ilicitana.