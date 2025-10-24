Elche dedica el nuevo jardín de San Crispín al empresario Rafael Bernabéu Moya

Elche ha dedicado al empresario de calzado Rafael Bernabéu Moya el jardín creado junto a la ermita de San Crispín, que fue inaugurado en la tarde de este pasado jueves, aprovechando los días previos a la celebración el domingo de la festividad del santo, patrón de los zapateros.

Desde la Junta de Gobierno Local se ha destacado que la dedicatoria de ese espacio público es un homenaje “permanente” al “importante papel de Bernabéu” en el progreso y desarrollo de Elche.

Elche ha dedicado el nuevo jardín de San Crispín al empresario Rafael Bernabéu Moya. | Ayuntamiento de Elche

Rafael Bernabéu fue fundador de la empresa J’Hayber, mercantil de referencia nacional e internacional de calzado deportivo que ha cumplido cincuenta años de existencia.