El Elche debutará el lunes 17 de agosto en Riazor

El Elche ya conoce los horarios para las tres primeras jornadas de Liga... y en dos de ellas jugará sus encuentros fuera del fin de semana. De hecho, el estreno se producirá el lunes 17 de agosto en Riazor. Los de Martín Anselmi visitarán al Deportivo de La Coruña en un estadio del que se guarda un grato recuerdo tras el ascenso de 2025.

En la segunda jornada llegará el estreno en el Martínez Valero. Será por todo lo alto con un rival de los más esperados. El Barcelona visitará al Elche el domingo 23 de agosto a las 21:30 horas. Será la primera jornada para los culés, puesto que se aplaza su primera jornada por los internacionales del Mundial.

Como novedad este año, los abonados del Elche no pasarán por caja ante Barça y Real Madrid. Se elevaron los precios de los carnets a cambio de suprimir las jornadas económicas ante los 'grandes'.

En la tercera jornada el Elche volverá a jugar entre semana. Será el viernes 28 de agosto en El Sardinero contra el Racing de Santander, otro recién ascendido.