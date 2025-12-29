La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola van a recuperar la estabilidad meteorológica para despedir el año tras este lunes en el que aún puede llover

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Plaza de Baix de Elche.
Plaza de Baix de Elche. | Onda Cero Elche

El último lunes del año 2025 se presenta en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó con la previsión de ser una jornada con nubosidad variable y en la que no se puede descartar alguna lluvias ocasionales y de carácter débil, más probable por la tarde, a primeras horas de la misma.

La temperatura máxima se va a situar en torno a los 15-16 grados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola rondará los 14-15 grados.

Despedida del año soleada

Para los próximos días se espera la vuelta de la estabilidad meteorológica. Tanto mañana martes como el miércoles se prevé una despedida de año 2025 con días soleados y con un poco de menos frío que en los últimos días.

