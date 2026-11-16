Elche, Crevillent y Santa Pola comienzan la semana sin cambios en las temperaturas y con predominio de sol

La semana comienza con un lunes en el que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que va a tener una mañana soleada con paso de algunas nubes altas que irán a más de cara a la tarde.

El viento va a soplar flojo de poniente y las temperaturas máximas apenas van a experimentar cambios respecto a las del fin de semana.

Con ello, en Elche, Crevillent y Santa Pola se espera que el termómetro ronde valores máximos de en torno a 24 grados centígrados.

La semana comienza con la previsión de que en los próximos días sean de nubosidad variable y con ascenso de las temperaturas, sobre todo el miércoles.

Los modelos meteorológicos indican que el termómetro podría bajar a partir del viernes y que la semana que viene habrá ya temperaturas con valores acordes a las fechas en las que nos encontramos.