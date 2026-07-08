La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola caminan este miércoles por el pico de la segunda ola de calor de este verano

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Extremadura
Los avisos por calor vuelven este viernes a tres comarcas de Extremadura por temperaturas máximas de 38 grados | Onda Cero

Este miércoles se va a vivir en la comarca del Baix Vinalopó el pico de la segunda ola de calor de este verano en la que estamos inmersos.

Se espera una jornada en la que es probable que en zonas del Camp d’Elx se alcancen los 40 grados centígrados.

Va a ser un día con calor seco, sin humedad y, por ello sin bochorno. El viento va a soplar flojo.

En general, el termómetro va a alcanzar durante el día de hoy valores máximos de 38 grados en Elche, de 39 en Crevillent y de 33 en Santa Pola.

La ola de calor persistirá mañana jueves, con índices térmicos situados aún en 37 grados, y acabará el viernes, día en el que el termómetro descenderá entre cuatro y cinco grados, quedándose durante el fin de semana en valores máximos de 32 o 33 grados.

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