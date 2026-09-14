Elche continúa la renovación de aceras con actuaciones en Altabix y Sector V

El concejal de Servicios Públicos en Elche, Claudio Guilabert, ha anunciado la continuidad de las actuaciones de renovación y modernización de aceras en distintos barrios del municipio, con nuevos trabajos que permitirán mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen de los espacios públicos.

Guilabert ha señalado que “esta semana comenzamos la segunda fase de la modernización de la avenida de Alicante, en el tramo que faltaba desde la plaza de Benidorm hasta Juan Carlos I, a la altura del inicio de huerto”. Una actuación que contempla la renovación de las aceras de las dos manzanas y de la zona verde, por un importe de 40.243 euros.

Además, el edil ha confirmado que esta semana comenzarán las obras de renovación de la calle Francisco Alemañ, en el entorno de La Llotja, con una inversión de 95.664 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos incluirán la renovación de aceras, la plantación de arbolado, así como el riego por goteo. Previamente, Aigües d’Elx se encuentra renovando la red de agua potable para eliminar las tuberías de fibrocemento y sustituirlas por tuberías de fundición.

El concejal también ha destacado que recientemente “se ha aprobado un nuevo pliego de aceras por 325.655 euros, destinado a realizar actuaciones en los barrios de Altabix y Sector V”. Entre las actuaciones previstas se encuentra la renovación de la plaza de Conde Casas Rojas, uno de los principales espacios de referencia de Altabix.

Guilabert ha señalado además que “se está preparando un nuevo contrato que permitirá llevar la renovación de aceras también a las pedanías, con actuaciones previstas en Valverde, La Hoya, Las Bayas, Torrellano y Arenales del Sol”.

Este último pliego de aceras incluirá la conclusión de la calle Ausiàs March, el tramo que queda de unión con la avenida de la Libertad; las calles Emilio Hernández Selva y Francisco Tomás y Valiente; y la calle frente al Pabellón Sara Marín y María Díez, una petición de los vecinos de la zona.